新竹市慈雲路「豐邑晴空匯」28樓高豪宅社區，昨（26）日深夜火警事故，造成2名消防人員不幸殉職。由於濃煙排除相當慢，受困人數眾多，在當地知名的「竹北吊車大王」啟德重機董事長胡漢龑凌晨接獲消防局求助，立刻派出一輛高空作業車支援協助住戶脫困，自己也親自前往現場指揮作業。胡漢龑表示，啟德已斥資台幣7000餘萬向瑞典預購進一台104公尺高的雲梯消防車，預定年底抵台，屆時將會是全台最高的雲梯車，將提供給救災單位使用。

胡漢龑表示，一早接獲消防局電話請求支援，新竹大樓深夜發生火警，得知已二位消防員殉職，自己心情真的非常沉痛。於是立刻下定啟德重機調度出動180噸吊車、10幾位同仁、卡車協助運送吊籃，前往義務支援救災工作。

胡漢龑也親到趕到現場指揮高空吊車作業。(胡漢龑提供)

啟德重機出動180噸吊車吊掛民助脫困，胡漢龑則在現場指揮高空吊車作業。(胡漢龑提供)

胡漢龑為此也親自趕赴現場指揮，但現場因為管道間電纜燃燒導致大量濃煙，民眾無法自行脫困，必須借助雲梯車協助脫困。於是利用180噸的吊車，將在8樓以上住戶，一一利用吊籃救出。

啟德重機出動180噸吊車吊掛民助脫困，胡漢龑則在現場指揮高空吊車作業。(胡漢龑提供)

胡漢龑也表示，今年11月底，啟德已斥資台幣7000餘萬，向瑞典預購進一台104公尺高的雲梯消防車，預計年底進口來台，屆時將是全國最高的消防雲梯車，未來將會長期在新竹駐場，協助救災之用。