據不動產資訊平台統計顯示，全台近13萬戶公益出租人減徵房屋，逾八成位於六都，新北市及台中市公益出租人減徵房屋稅戶數均已逾2.5萬戶，五年來分別成長156％、202％，房價及租金水準最高的台北市達逾1.5萬戶，五年來增加幅度更高達761％，桃園市因為房價相對雙北為低，申辦租金補貼的需求相對和緩，增幅不到九成為六都增加幅度最低。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，出租房屋要享房屋稅減徵，房東必須讓租客申請租金補貼，成為公益出租人，由於近年租金水位不斷創新高，租屋族申請租金補貼的情況愈來愈踴躍，近五年來政府規劃的租金補貼戶數，從不到7萬戶增加至50萬戶；加上政府針對公益房東祭出持有稅及綜所稅等稅賦優惠，增加房東響應政策的誘因，現今民眾的報稅觀念也比以往成熟，使得近年出租住宅的減徵戶數明顯增加。

新任內閣團隊，將「百萬租屋家戶」作為居住政策，未來租金補貼的規模可望持續擴大；況且今年七月上路的囤房稅2.0新制，雖將非自住住家稅率上調至2％~4.8％，但針對公益出租人提供比照自住的1.2％低稅率，因此新制實施後，多屋族不排除成為公益房東享受輕稅，所以往後因公益出租而減徵房屋稅的戶數，還有機會持續增加。