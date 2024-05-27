南陽現代（HYUNDAI）正式推出STARIA福祉車款，並與台灣福祉科技、重安福祉科技、成昇實業、輔康企業等國內四大福祉車公司攜手合作，致力於打造無障礙出行環境。結合HYUNDAI汽車在車輛製造領域的專業知識以及福祉車公司在車輛改裝方面的豐富經驗，以提供用戶更安全、便捷的出行解決方案。

南陽表示，HYUNDAI STARIA車款上市以來銷售量已超過2,000台，以其極大化的乘坐空間及車內高度，並配備電動滑門、Hyundai Smart Sense Level 2半自動輔助駕駛等多樣化功能，在台灣市場獲得高度評價。無論是家庭旅遊、醫療接送還是休閒觀光，STARIA皆為首選車款。HYUNDAI汽車透過各大福祉車公司進行法規認證，可供應合法、優質輔具，並快速交車，為一般家庭及車隊提供完美的解決方案，滿足輪椅使用者、行動不便者及長者的用車需求。

南陽認為，無障礙出行是現代社會的重要議題，HYUNDAI將繼續透過與福祉車公司的合作，不斷推出更多便利、人性化的解決方案，讓每一位用戶都能享受到平等、無障礙的出行體驗。詳情可參考台灣福祉科技、重安福祉科技、成昇實業、輔康企業等四大福祉公司網站，輕鬆獲取相關STARIA福祉車款的資訊。