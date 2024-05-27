群電（6412）27日舉行股東常會並進行董事改選，共改選4席董事和3席獨立董事，4席董事候選名單包括群光電子代表人呂進宗、群光電子代表人黃月昭、原任董事暨現任總經理曾國華、原任董事李慈靜；3席獨立董事提名人選包括原任獨董洪慶山、孫慶鋒、新任人選彭振聲。最後選舉結果，公司提名董事人選7人全數順利當選，另現任董事長呂進宗，也經過全數出席董事票選順利連任，續任董事長。

群電於3月12日董事會決議通過去年每股配發6元現金股利，亦照案通過，配息基準日訂為6月10日，現金股利發放日為7月5日。

群電今天舉行股東會，承認112年財報及股利，群電112年合併營收363.11億元，年減11.6％，營業淨利為39.61億元，年增1.1％，稅後純利為32.95億元，年成長1.5％，每股稅後純益8.27元，以配息6元換算，派發率達72.55％。