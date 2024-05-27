汪小菲和大S（徐熙媛）在2021年結束10年婚姻，離婚後卻風波不斷，兩人甚至撕破臉，對簿公堂。不過隨著大S和具俊曄再婚後，汪小菲也在527這天情牽Mandy。傳出這對前夫婦都有意結束過去紛擾，汪小菲在登記結婚前，上周低調前往台灣法院和大S談和解。

大S與汪小菲從離婚至今，兩人互控多起民事、刑事官司，到現在仍有3案纏訟。包含大S依據調解筆錄，要求汪小菲支付積欠的扶養費和上億借款，不過汪小菲自認沒欠扶養費，提起債務人異議之訴；而S媽多次提出放棄當S Hotel承租保證人，卻被汪小菲呼攏帶過，甚至威脅大S「以債換保」，這讓大S被律師要求必須公開走法律途徑解決。此外，大S也控告汪小菲在離婚調解筆錄洩漏她的個資，違反《個資法》。以及汪小菲請人從大S住處搬走4件藝術品，涉毀損債權；不過這部分，先前已達成和解。

S媽多次提出放棄當S Hotel承租保證人，卻被汪小菲呼攏帶過。（圖／中時資料照）

根據《三立新聞網》報導，隨著汪小菲公開喜訊，他的友人提到汪小菲二婚前與前妻大S各自帶著律師到法院，希望達成協議進而和解，不難看出想各自揮別不好過去，朝新生活邁進。