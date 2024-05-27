2023年10月24日深夜11點多，嘉義市友愛路、興雅路口一帶店面起火，13間店面燒毀，近日其中一間便當店業者被起訴。（本報資料照片）

去年2023年10月24日深夜11點多，嘉義市友愛路、興雅路口一帶店面起火，因馬路兩邊都是鐵皮屋，火勢快速往兩側延燒，導致13家店面燒毀，其中光一家連鎖藥妝店損失就超過千萬元，經消防人員鑑定，起火點為其中一家便當店，因瓦斯洩漏，與周遭電器運轉產生火花後起火，近日嘉義地檢署偵結，依失火燒燬現有人所在之建築物罪嫌起訴便當店業者。

去年這場火警共波及便當店、藥妝店、連鎖咖啡店等13間店家，火勢逾2小時才撲滅，所幸發生時間是晚間11點多，多間店家已打烊，未造成人員傷亡，事後由消防局、警方展開調查，最後鑑定結果將起火原因指向便當店。

起訴書指出，經消防人員鑑定，起火處為其中1家便當店，在1樓櫃台西側吧台電熱保溫台下方，因瓦斯洩漏蓄積，受周遭電器運轉產生的火花點燃而起火燃燒，火勢隨即延燒附近店面，造成損害。

起訴書認為，雷姓便當店業者應注意保養便當店內使用的液化石油氣管路，以免因洩漏、在較封閉空間達一定濃度，進而與電器產生火花，造成氣爆而起火燃燒的危險，依當時情況，便當店業者卻疏於注意，造成火災發生。

雖便當店業者矢口否認有犯行， 指瓦斯桶有裝警報器，瓦斯外洩會切斷瓦斯等語，檢方經調查人員證述，將業者雷男依法提起公訴。