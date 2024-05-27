吃太多含糖食物，會增加肥胖、代謝症候群發生機會，衛福部「國民飲食指標」，也建議每人每日飲食中，添加糖攝取量不宜超過總熱量的10%（約200大卡），營養醫學醫師劉博仁表示，少吃糖是對的，但是如果必須使用糖，紅糖會比白糖好一些。

劉博仁在臉書粉專PO文指出，紅糖是比較沒有精煉的糖，裡頭所含的鈣是白糖的8到10倍，含鐵也是白糖的3到4倍，裡面還有少量的微量元素，像是鋅、錳、鉻，所以營養價值會比純粹的白糖好。

劉博仁提醒，紅糖雖然有上述營養素，但其實濃度其實也不是相當高，千萬不能當作補充這些營養素的藉口，又多吃了一些紅糖，反而也不太好。

衛福部國健署在官網指，糖攝取過多，除了容易蛀牙外，還會誘發胰島素抗性，增加肥胖、代謝症候群機會，並使血壓、血糖、血脂升高，增加心血管疾病風險，加速身體老化，並被懷疑可能也會增加癌症風險。依據食藥署食品營養成分資料庫，1杯700毫升的全糖珍珠奶茶，含糖量近62公克，1天1杯就超過每日糖攝取上限。