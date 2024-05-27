台灣光罩2023年合併營收71.99億元、年減6.99％，仍創歷史次高，營業利益7.48億元、雖年減40.03％，為歷史第五高。惟業外虧損仍達3.02億元，虧損雖收斂近5成，仍拖累歸屬母公司稅後淨利3.66億元、年減47.96％，每股盈餘1.75元，雙創近5年低。

台灣光罩總經理陳立惇表示。公司在成功量產65/55奈米光罩後，40奈米光罩已於5月通過國際客戶認證，預計下半年進入量產貢獻營收。目前正加緊開發28奈米光罩技術，預計明年完成開發並送交客戶認證。

此外，台灣光罩亦與12吋晶圓廠展開更緊密合作，目前12吋高階產品營收貢獻已達逾30％，今年可望持續提升，產品組合優化將增添營收及獲利成長動能。同時，子公司營運也逐步向上，期待第二季合併營收可望創高，本業獲利將重返去年第四季水準。

展望後市，台灣光罩集團聚焦半導體、綠色能源、智慧製造等三大核心領域，並透過集團內各家子公司協同合作，全面資源管理，實現集團整體價值最大化，秉持「敬天愛人、維護地球」的經營理念，推動企業可持續發展，以期創造更多價值來回饋股東。