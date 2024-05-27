今天（5月27日）上午，中國外交部就中國-阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議舉行中外媒體吹風會，外交部副部長鄧勵介紹有關情況並回答記者提問。

彭博社記者提問，近年來中國在中東的外交活動有所增加，這是否可能是因為美國在該地區留下了一個越來越大的真空？還是因為該地區的戰略重要性在中國眼中愈發重要？中國是否認為自身可以比那些試圖參與該地區政治發展的國家做得更好？

「中國從來都認為中東沒有真空，中東的主人是中東人民。中東的問題應該由中東國家、中東人民通過協商自己解決。」鄧勵稱，「你注意到中國最近一段時間在中東外交更加活躍，實際上我們在中東促進和平的努力，從來就沒有缺席過。」

鄧勵表示，近段時間，隨著迦薩衝突的爆發，中東衝突的潛在風險在不斷上升。作為一個負責任的大國，中國認為自己有必要為推動中東地區的和平盡中方的一份力量，為緩解人道危機來承擔起中方應該承擔的責任。現在這個時候，國際社會都應該從公心、公理出發，為中東的和平做點事情。

鄧勵說，「我們一定要努力為結束這場衝突做點什麼、說點什麼。這就是近期中國在中東外交更加活躍的一個根本出發點，我們是從人道主義、公平正義、中東的和平穩定出發。」