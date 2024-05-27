行政院長卓榮泰今接見北美洲台灣商會聯合總會回國訪問團，卓榮泰致詞表示，賴清德總統希望將海外台商連結，將台灣打造成經濟日不落國，讓台商將世界的陽光帶回來，再把台灣民主帶向世界，未來行政院、經濟部、國科會等都希望推動台灣廠商邁向世界，甚至希望在海外成立台灣廠商聯合服務中心。

卓榮泰說，1976年，紐約台灣商會正式成立，這是全世界最早的商會；1988年，北美台灣商會成立，帶動全世界台灣商會的組成，讓海外台僑、台商能在事業幫忙、生活上相互幫忙，對台灣民主運動更是不落人後，雖然距離遙遠，但心思靠近。

卓榮泰表示，去年6、7月賴清德競選時，希望與海外台商有更多連結，在全球五大洲43國、106個城市，成立116個後援會，這數字是空前的，將海外鄉親凝聚，更與世界民主連結，同時感謝今日出席的世界台商會聯合總會名譽總會長蔡仁泰，拄著柺杖卻支撐台灣民主，表達對民主運動表達永遠不缺席的精神，

卓榮泰說，政府會更台商有更多合作，將這條路走得更開闊，走向更光明的地方，讓台灣成為更公平、文明的國家，讓賴清德未來四年能落實國家希望工程的治國理念。

卓榮泰表示，賴清德曾說，希望將海外台商連結，將台灣打造成經濟日不落國，只要有陽光照到的地方，就有台僑台商，將世界的陽光帶回來，再把台灣民主帶向世界，替台灣宣傳給世界各國，台灣能勇敢度過Covid-19，更勇敢不懼對抗威權第一線，扮演世界重要不可或缺角色。

卓榮泰表示，台灣在全球供應鏈上也是重要角色，目前已是世界重要高科技重鎮，未來行政院、經濟部、國科會等都希望推動台灣廠商邁向世界，甚至希望到海外成立在地跟台灣廠商的聯合中心，且過去多年來，海外台商參與國家建設的資金超過2兆、創造超過10萬就業機會，這是台灣不可或缺力量。