根據內政部戶政司統計資料，苗栗縣2023年出生人數2254人，粗出生率為千分之4.29，全台排名第21名、敬陪末座，為此縣府今年起提高生育津貼，除第1胎發放1萬元，第2胎以上再發2萬元。苗栗縣議會27日舉行縣政總質詢，多位縣議員關切生育率議題，盼能再加碼生育津貼，縣長鍾東錦則回應，明年度起每胎可望直接補貼2萬元。

根據內政部資料，苗栗縣2014年有6004名新生兒，但往後每年生育率下滑，2015年5756人、2016年4756人，直到去年僅剩2254名新生兒，再創下歷史新低，概算起來平均每千位苗栗縣民只生4、5名新生兒。

苗栗縣生育津貼去年為每胎補助1萬元，今年元旦起，實施第1胎補助1萬元、第2胎以上每胎補助2萬元，多胞胎每名新生兒發2萬元，並有凍卵、卵巢功能檢查等4項補助。

縣議會今天舉行縣政總質詢縣議員邱毓興、翁杰關心生育率問題，邱毓興表示，就戶政資料顯示近3年的出生數，2021年為2652人第1胎為1242人、2022年2293人第1胎為1151人、2023年2296人第1胎為1188人，而生育津貼從原本8800元，2022年開始提高到1萬元。

他說，今年生育津貼第1胎維持1萬元，第2胎以上調高到2萬。今年截至1至4月止出生數為775人，與去年同期761人增加14人，如依此數據推估，相信今年的出生總人數會比去年高。

邱毓興表示，苗栗縣出生率為全國倒數第2，相較雲林縣為提升出生率從今年開始前三胎每胎補助3萬元，同時又提出龍年專案，只要今年及明年出生的每胎再加碼3萬元，也就是這兩年只要出生，每胎補助6萬元。

他說，鄰近新竹市、桃園市每胎補貼都是3萬元，苗栗生育津貼相對較低，許多家長都會將孩子戶口報在其他縣市，他與翁杰希望為不讓苗栗的出生率都在全國倒數，盼能再加碼生育津貼補助，進而提高縣民願意生孕並將戶籍報在苗栗縣。

鍾東錦指出，包括縣議員許櫻萍等人都有關心生育津貼的問題，他會再跟主計處討論，若財政允許，從明年開始第1胎生育津貼再加碼1萬元，也就是不論生第1胎、第2或第3胎，每胎補助都2萬元。

鍾東錦表示，現在18鄉鎮市公所也有推行生育津貼，尤其南庄鄉每胎補貼6到8萬元，他認為各鄉鎮市公所財政若有餘力，也鼓勵大家補貼，但希望彼此等價補貼，不要讓家長為了某鄉鎮補貼較高而遷戶籍。

他說，他認為龍年加碼補貼不太恰當，以苗栗縣來說，今年國中新生因龍年效應大增，光是建國國中增加8班，也可預期2027高中新生暴增，他覺得補貼應該鼓勵其他年度，不要特定龍年。

另外，縣議員徐筱菁提到，苗栗縣目前移工人數約2萬3千人，而在彰化縣友成立外國人生育諮詢服務中心，除提供法令諮詢、生育照護及懷孕移工勞動權益，並提供緊急安置及孕期陪伴等協助，他希望縣府能比照彰縣，創造一個多元平等的工作環境。

縣府勞青處長王浩中答詢，勞青處有4名諮商員，提供移工相關權益諮詢，針對議員提及的生育諮詢中心，會列為重點考量。

鍾東錦則表示，移工有任何諮詢，縣府都有專人可服務沒有問題，至於生育諮詢中心要建置，還需要尋覓適當地點，他會先請勞青處增加相關人力來協助移工，並委託縣內醫院合作，直接給予移工們生育等相關幫助。