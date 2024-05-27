立委提案增訂1星期、5日流產假，由雇主給薪，因勞動部回應，擔心婦女受到隱性就業歧視，建議審慎評估，流產女性勞工可請普通傷病假。立委批評，勞動部竟要女性跟大家一樣請普通傷病假領半薪，打著反歧視名號提出歧視政策。勞動部27日回應，立委提案都要求雇主給薪，會評估雇主能否辦到，如果要施行有薪流產假，財源要「公共化處理」。

國民黨立委許宇甄等人提案修正《勞動基準法》，新增1星期、5日有薪流產假。勞動部回應，有薪流產假提議立意良善，其增加薪資費用整體有限，但對於個別小型、微型企業，有相當負擔，為避免婦女受到隱性的就業歧視，影響其工作權益，建議審慎評估。

勞動部補充，目前《性別平等工作法》已明定妊娠未滿3個月及妊娠未滿2個月的流產女性勞工，可請1星期或5日產假，適用《勞動基準法》女性勞工，可改依勞工請假規則請普通傷病假，1年內未超過30日，工資折半發給，但雇主不得因勞工流產請普通傷病假，扣發全勤獎金。

民進黨立委林淑芬則批評，只有女性有流產假需求，勞動部卻要她們跟大家一樣請普通傷病假領半薪，而且勞動部評估有薪流產假增加薪資有限，卻打著「反歧視」名號反對有薪流產假。

她指出，政府不該只看見生產的美好，沒看見女性流產，身心理都需要時間調適的需求，紐西蘭2021年修法通過，流產女性及其伴侶可請3天有薪喪假，前任勞動部長許銘春曾允諾研議有薪流產假，勞動部現在的回應是在打臉許銘春。

何佩珊強調，沒有打臉，勞動部會評估有薪流產假，重點是訂了要有用，立委提案都要求雇主給薪，雇主能否辦到需要評估，但她認為如果要做，財源要「公共化處理」。

此外，國民黨立委萬美玲、許宇甄、馬文君、邱若華提案修正《勞動基準法》，欲將原本8周的產假延長為12周，勞動部表示，依據「工作場所就業平等概況調查」，最近1年申請產假受調者，認為產假期間8周已足夠者將近44％，不足夠者為56％，是否容留女性勞工自主選擇延長產假權利，建議評估考量。

勞動部也表示，國內事業單位多數為中小型或微型企業，如果將產假日數再加延長，對於事業單位人力調度及運作有負擔，是否間接影響僱用育齡女性意願，亦應併作考量。

針對萬美玲提案分娩第2胎以上女性勞工，工資1.2倍發給，年資未滿6個月，工資以7成發給，加發2成工資，可向勞動部申請補助，勞動部回應，《勞動基準法》訂立產假停止工作期間工資照給規定，是保障勞工在產假期間維持經濟生活，要求雇主對於分娩2胎以上勞工加發工資，已溢脫工資本質，縱使定明雇主得向政府申請補助，是否妥適，建議慎酌。