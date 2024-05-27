新竹市晴空匯大樓26日深夜火警，搜救的消防員李詠真和周立鑫因氧氣用盡殉職，2人遺體送至新竹市立殯儀館，家屬27日陸續到場不願受訪，安排到新竹市葬儀同業公會辦公室休息，新竹市長高虹安到場閉門安慰問家屬後，指家屬訴求將2人分別安置到苗栗和高雄忠烈祠，中央和地方會從優撫卹。

高虹安在27日上午11時抵達殯儀館，先到靈堂向李詠真和周立鑫牌位祭拜悼念後慰問家屬，高虹安致贈2人家屬各25萬元慰問金，分別是市府各10萬元、內政部各10萬元及消防署各5萬元。

高虹安說，持續慰問家屬部分，上午已向總統府為2位英勇殉職的消防同仁申請褒揚令和行政院的表揚凱章，並安排2位殉職同仁進到忠烈，家屬意願分別要進到苗栗和高雄的忠烈祠。

高虹安說，她連絡苗栗縣長鍾東錦，鍾縣長同意會全力協助安排殉職同仁入忠烈祠事宜，家屬也希望儘速在新竹市完成聯合公祭。

高虹安並說，家屬有詢問到撫卹金部分，消防署長蕭煥章一起討論，中央與地方會從優撫卹，會分一次性的撫卹金和按月撫卹金，也與家屬做充分說明，金額部分將待中央做取後認定。