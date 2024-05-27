國道一號北向389K瑞隆路段發生2小客車、貨櫃車與槽車追撞交通事故，其中一輛小客車受損嚴重。此事故造成2人死亡。國道警方表示，48歲藍姓男子駕駛營業半聯結罐槽車於上揭時、地行駛中線車道追撞前方由47歲陳女所駕駛的自小客車後，陳女車輛往外滑行，藍男車輛持續往前追撞由57歲郭男駕駛的自小客車，車內有53歲陳姓乘客，再推撞前方35歲王男所駕駛之營半聯結貨櫃車後肇事，詳細肇因尚待調查釐清。

67歲郭男當場死亡未送醫，而乘客53歲女子送醫後仍搶救不治，宣告死亡。