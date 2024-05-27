正崴集團27日舉行「打造台灣AI革命運算基地」與日商Ubitus推動AI應用，第1期將導入128櫃，共計1024張輝達H100運算卡的超級運算中心，所有硬體由華碩獨家供應，後續將視市場需求，持續爭取GB200伺服器的建置。

正崴董事長郭台強表示，AI是全球最熱門的話題，台灣的電子業就處在中心，而AI的算力也已被視為國力展現，因此目前正崴已投入初步的建廠規劃，第一期斥資20億元。預定將在今年第4季即可完成H100-128台AI伺服器建置共1024張運算卡，單張H100的算力為989 TFlops。

在建置完成後，將會是目前國內規模最大的AI運算中心，並且將積極爭取台灣取得最新的GB200的AI運算基地，讓台灣的算力成為亞洲第1；據悉，主要是GB200在還沒發表前，今年的產能就已經被Amazon、Open AI、META以及Google訂光；而1個櫃的GB200計有72台伺服器，可以抵上40櫃的H100算力。

華碩董事長施崇棠指出，優崴超級運算中心會是台灣AI產業的最新亮點以及重要突破，團隊將會全力以赴提供協助，讓更多AI應用、服務落地時正，讓台灣在此波浪潮站穩關鍵地位。

同時，正崴集團、日商Ubitus、森崴能源27日也共同簽屬成立「優崴超級運算股份有限公司」的戰略協議，優崴將整合正崴和Ubitus的軟硬技術實力，以及森崴的能源電力系統，讓未來算力系統有更穩定的電力供應，跨平台合作整合AI雲端技術服和能源管理、綠電服務，將是台灣AI算力的最強平台。