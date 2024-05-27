有民眾在宜蘭縣三星鄉的空中發現動力飛翔傘，遂將飛行畫面PO上網問「宜蘭哪裡在玩這個」；網友紛紛留言怒批「都飛到住宅區了」、「不怕被電死嗎」、「真的很危險」，也有人嘲諷是對岸的空降部隊「間諜飛行傘」。縣府交通處回應，宜蘭目前無民航局核准團體及飛行場域，該違規情事恐遭罰30萬元以下罰緩。

PO文者羅小姐受訪時指出，前天（25日）下午5時許，在家裡突然聽到外面轟隆隆的聲響，走出戶外看，卻發現天空中有類似飛行傘的東西，不僅發動機聲音很大，飛行高度最低竟然只有約4層樓高、忽高忽低的，陸續出現2、3台，因日前外澳飛行傘的事故，讓他們不禁替飛行的人捏把冷汗，擔心掉下來。

飛行畫面一曝光後引發網友熱議，指員山鄉住宅區的上空也有幾台在飛行，不少人直呼那是違法的，請PO文者快檢舉，因為太危險了！也有許多人嘲諷是對岸打過來，繼間諜氣球後的間諜飛翔傘。警方當天獲報後有至現場勘查飛行人員身分，並將資料移交給縣府交通處。

交通處長黃志良表示，根據民航局公告，目前核定超輕型載具活動的空域，僅有苗栗、大鵬灣、花東地區、不老溫泉、南華賽嘉、大鵬灣與南華賽嘉間銜接空域、澎湖望安地區等地。若不在上述公告的核定地區內，超輕型載具的飛航即屬非法飛航；民航局可申請航空權，縣府將審查起降場地，是否符合土地使用規範。

黃志良說，經查確認宜蘭縣並沒有民航局核准的動力飛行傘團體和飛行場域。因此，局處會將警察局蒐證的資料移交給民航局，依照相關法例裁處，依《民航法》。可對載具所有人、操作人、活動團體或超輕型載具製造廠，予以警告或處6萬以上、30萬以下罰鍰，情節重大者，停止其活動或廢止超輕型載具操作證。