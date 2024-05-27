近期，大陸店商平臺京東因內部考勤調整、午休時間縮短、人員優化等一系列事件頻繁引發輿論熱議。日前舉行的高管會上，京東集團董事局主席劉強東發表內部講話，對此進行了回應，更喊出「狼性訓話」，質疑只要拼搏，公司永遠不會辭退你，但是業績不好，又從來不拼搏的人，公司一個都不能容忍。

但同時劉強東也祭出加薪激勵，京東集團27日宣佈，從7月1日起，通過一年半時間，京東采銷年度固定薪酬由16薪（一年合計年終有16個月薪水）提升至20薪，業績激勵上不封頂。

針對近期的「狼性訓話」，劉強東對內部表示，如果有大量兄弟在躺著睡大覺，中午必須要關燈兩個小時睡大覺，還能讓公司業績好、薪酬上漲，還能實現我們的夢想，這一輩子做出牛的事情來，這是不可能的事。

劉強東更說，接下來，只要業績好，永遠都不用加班加點；業績達到平均水準，你只要拼搏，公司永遠不會辭退你；但是業績不好，又從來不拼搏的人，公司一個都不能容忍，都會逐步通過各種手段全部淘汰出局。

而談及秉持「生活第一、工作第二」價值觀的員工，劉強東表示理解，但同時指出，這些人不能稱為他的兄弟，因為不是一路人、不應該一起共事。