台積電今天一早攻上878元，大漲11元，市值來到22.77兆元，股價與市值再雙寫歷史新高，但一早衝高後，隨即回軟至869元，高低相差9元，指數因而壓回74點。
市值三哥聯發科及二哥鴻海今天漲勢銳不可當，扮演台股多頭先鋒部隊，台灣50指數成分股今天整體表現亮眼，類股指數漲幅約1.15％，強於大盤的1.1％，成分股除了權值三王上漲之外，光寶科、聯電、台達電、世芯-KY、日月光投控、國巨等電子權值股全數大漲3％～5％以上。
台股市值三哥聯發科（2454）今（27）日與二哥鴻海（2317）領頭前上攻，帶著台股權王台積電（2330）奮力向前衝，台股加 指數站穩21,800點，盤中最高抵21,871點大漲306點，惟台積電早盤虎頭蛇尾，拉回8元，指數漲勢收斂。
台積電今天一早攻上878元，大漲11元，市值來到22.77兆元，股價與市值再雙寫歷史新高，但一早衝高後，隨即回軟至869元，高低相差9元，指數因而壓回74點。
市值三哥聯發科及二哥鴻海今天漲勢銳不可當，扮演台股多頭先鋒部隊，台灣50指數成分股今天整體表現亮眼，類股指數漲幅約1.15％，強於大盤的1.1％，成分股除了權值三王上漲之外，光寶科、聯電、台達電、世芯-KY、日月光投控、國巨等電子權值股全數大漲3％～5％以上。
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