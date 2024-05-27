新光產險（2850）27日股東會通過每股配發現金股利4.99元。新產董事長吳昕紘表示，由於該公司保險本業及投資均採取穩健經營的步調，近幾年來無論是核保利潤或投資收益均有優異的表現，因此，國際信評機構A.M.Best將公司評等由「Stable」調升為「Positive」。

112年新產總簽單業績達241億元，整體稅後淨利29.14億元，每股盈餘9.22元，扣除依法規提列的「法定盈餘公積」與「特別盈餘公積」後，分派現金股利4.99元。

新光產險總經理何英蘭表示，112年產險市場在車市銷售的活絡、許多大型工程建設開發及旅遊活動復甦等因素的帶動下，整體簽單保費成長，而公司在經營團隊嚴謹的風險控管執行，反映在核保利潤上有優異的成果。該公司在投資方面一向採保守穩健原則，以安全性、流動性、收益性為主要考量因子，降低市場波動風險並獲得穩定的收益，所以，以固定收益產品為主，選擇股票也以高殖利率穩健績優股，若以去年來看，該公司核保利潤仍多過於投資收益。

面對113年市場多變的外在環境，天災與新興風險發生的不確定性，何英蘭表示，該公司仍將以「穩健經營」、「風險控管」的原則，只要超過該公司承保風險，該公司必會安排再保以降風險，因再保費用大漲，該公司再保成本倍數增，即使漲保戶的保費也追不上再保成本上升率。

對於0403大地震的商業火險理賠部分，何英蘭說，針對相關損失，公證公司目前還在理算，據了解，整個產險業雖有影響，因為各產險都有安排再保，預期對產險的影響是可控的。

新產去年在5月25日召開股東會後，6月12日除息，若依照新產去年股東會召開後以及除息日、股息發放日安排時程，預估新產今年除息日應會落在六月中旬，股東在七月上旬即可以領到現金股息。