前總統馬英九卸任禮遇已屆滿，馬英九基金會執行長蕭旭岑今直言，前總統蔡英文在今年1月大選過後曾對馬辦釋出善意，表示禮遇結束後應有8人保護馬的安全，不過，在「馬習二會」之後，綠營發動史無前例的猛烈攻擊，就連蔡英文也挺不住，善意戛然而止。

蕭旭岑今接受廣播節目專訪時指出，馬英九的特勤禮遇結束後，他們絕對依法且尊重規定，但令人意外的是，4月10日訪問中國大陸會見到大陸國家主席習近平後，台灣內部一度覺得春暖花開，民進黨立委卻發動對馬英九史無前例的激烈攻擊，側翼全部啟動，1450說「馬英狗賣台、滾回中國」。

蕭旭岑指出，有人在網路說要集結去馬英九家嗆聲、用三字經問候馬賣台，還罵他馬英狗，幕僚看到都相當憂心」，呼籲總統賴清德一定要約束黨內極端，不要縱容這些綠色政客、1450側翼出來攻擊馬英九，這沒有必要，但仇恨是會累積的。

蕭旭岑指出，感謝蔡英文選後主動對馬英九釋出善意，說卸任總統的安危非常重要，即使沒有禮遇，也應該要有維安保護，所以指示警政署主動聯繫馬辦開會，說希望能維持馬英九的安全，至少有8個人，但民進黨在馬習二會發動史無前例的猛烈的攻擊後，「連蔡英文也扛不住，善意也就沒有了。」馬英九基金會後來申請維安，後續的溝通及得到的回應，都和過去完全不同。

蕭旭岑認為，賴清德在520就職典禮上提到兩國論、中共軍演、立法院被包圍、藝人效忠，立法程序問題變成反中，在現在社會氛圍下，包括馬英九，所有主張兩岸交流的人是否會被視為中共同路人？甚至親綠學者李忠憲還喊出「要準備吊路燈名單」，在這樣的氛圍下馬英九一定是首當其衝，因為他見習近平，且極力呼籲兩岸不能發生戰爭，「這樣的氛圍賴總統能忍受嗎？」

此外，蕭旭岑表示，親綠媒體、政客對這些藝人發動嚴厲攻擊，他們做的不是跟對岸一樣的事嗎？賴清德與民進黨用二分法把認為自己是中國人的人視為中共同路人，或視為他們不符合台灣價值，甚至有吊路燈名單的惡劣論述開始在發酵，民進黨已經開始在選舉了。