民進黨新北市黨部主委改選結果出爐，立法委員蘇巧慧以高達94.5％的得票率高票當選。新北市長侯友宜送上祝福表示「每一個人有每一個人人生規畫，恭喜蘇巧慧當選」，對於國民黨2026新北市長人選則仍未表態。

民進黨新北市黨部統計，此次投票率66％也高於上屆58％，蘇巧慧共獲得1萬9000張選票，比去年余天7744張、何博文1萬310張票數加起來還高，顯見新北市民進黨各派系聲音已整合，蘇巧慧說，她很期待和新北市全體黨公職及黨員同志，一起並肩作戰，讓新北市黨部成為民主陣營中最厚實、最堅定的力量。

侯友宜今天出席市政活動，對於蘇巧慧高票當選民進黨新北市黨部主委，侯友宜送上祝福表示「每一個人有每一個人人生規畫，恭喜蘇巧慧當選」，對於國民黨2026新北市長人選則僅表示「任何人願意為新北貢獻犧牲，讓人民能夠一棒接一棒，讓新北有建設，我們都非常歡迎」。