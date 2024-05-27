台北市長蔣萬安。（劉彥宜攝）

國會改革法案爭議持續，台北市長蔣萬安批評，過去民進黨立委也有提過類似法案，若認為以前的提案是符合憲政體制、喊得天經地義，現在國民黨的提案就是毀憲亂政，根本是雙重標準，請要以一致標準看待國會改革法案。

蔣萬安指出，過去在立院擔任2屆立委，許多重要的法案都發生非常誇張的情形，包含《勞基法》一例一休修法在委員會1分鐘唸完法條，直接送出委員會到院會二、三讀；政府總預算案沒有經過委員會討論，直接抽出到院會二、三讀；甚至還有在表決時有包裹表決的情事，立法院公報、會議記錄都可供檢視。

而明日立院續審國會改革法案，立院民進黨團總召柯建銘表示，若藍白版本修正通過，民進黨團一定會提釋憲。蔣萬安反擊，國會改革法案在過去各黨派，包括民進黨團及個別委員都有類似提案，當時喊得天經地義，不能認為以前民進黨提案是強化國會監督力量、符合憲政體制，但現在國會改革卻說是毀憲亂政，這樣顯然是雙重標準。

蔣萬安喊話，一定要一致的標準看待國會改革法案，才不會造成行政權掩蓋事實真相的疑慮。

至於明日青島東路可能聚集更多陳抗民眾，蔣萬安說，警局會依照相關陳抗SOP，及陳抗實際的需求做警力部署，當然也會依照現場狀況隨時調整，警察局也會向他回報，希望相集會活動平和、順利，並確保所有參與民眾的人身安全。