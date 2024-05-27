基隆市城際轉運站將於今年7月1日啟用，市府交通處表示，將自6月29日起展開試營運，讓民眾及客運業者都能熟悉新啟用的轉運站。（張志康攝）

基隆市城際轉運站即將於7月啟用，基隆市長謝國樑27日上午視察城際轉運站的整備狀況，要求交通處全力協助，務必讓城際轉運站如期啟用，讓基隆市的通勤民眾未來不必再忍受日曬雨淋之苦。

謝國樑說，基隆市城際轉運站將在7月1日正式啟用，這段期間包括交通處及其他相關單位都合作密集進行壓力測試，他也特別來到現場視察，了解轉運站設施是否可以趕上7月1日啟用，讓通勤族轉移到城際轉運站上下車，相對比較方便。

謝國樑表示，第二階段城際轉運站的商場部分，市府也在緊鑼密鼓的推動當中，希望能夠儘快開幕，不過預計還需要幾個月的時間。

謝國樑指出，隨著城際轉運站開幕，就可以克服市府最希望幫通勤族民眾解決的天候問題。謝國樑指出，基隆的夏天很炎熱，冬天又面臨東北季風的多雨，給等車的旅客帶來諸多不便。等到第二階段商場完工啟用，希望大家在等候的時候，可以去買個早餐或者是購物，讓這個交通轉運站發揮商業價值。

基隆市政府交通處公共運輸科長曾令偉表示，基隆市城際轉運站位於基隆火車站南北兩站中間，民眾從南站出來後，可以透過二樓平台穿越馬路走到轉運站，若是遇到下雨天，民眾也可以從1樓的連通道，走到轉運站，完全不會淋到雨。

為了進一步讓城際轉運站在啟用之際能夠發揮功能，基隆市政府交通處也預計將於6月29日進行試營運，因此民眾自6月29日起，就可以進入轉運站候車，屆時包括目前在港西街候車的1573及9006等路線、國光客運臨時站的國道客運，以及市區公車路線，都會全數轉移到轉運站。

談到市民對市府積極推動的行人優先政策普遍感到滿意，謝國樑表示，市府除了在行人友善方面獲得了民眾的認同，也在交通轉運方面持續努力外，交通畢竟有很多不同的面向，市府會持續努力，虛心地將所有的工作都做好。