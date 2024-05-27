貿易事業部下之東森寵物雲為台灣寵物實體通路第一品牌，前4月貿易事業營收8.1億元，看好寵物商機長期成長市場，東森寵物未來將持續發展寵物自營商品，多通路銷售布局，並擴大了寵物醫療和保健服務的覆蓋範圍，走向複合式經營，提升經營獲利，規劃三年內進入資本市場。

此外，東森國際在新零售轉投資事業方面，113年東森購物累計前4月合併營收66.4億元，稅後淨利3.85億元，EPS為3.8元。未來因應疫後線上線下融合趨勢，發展商場新通路，採取線上線下全通路佈局提升營運績效，主要通路電購、網路、OB及新通路商場、直播均訂定發展戰略，以達成113全年及未來高挑戰目標。

東森國際旗下自然美透過營運模式逐漸轉型為美妝生產及品牌商，並將結合直播網紅，及外部通路銷售，擴大業績。113年創新的「複合店」模式啟動，全面銷售美妝、健康食品、高端生活用品、嫁接跨境電商等四大銷售結構創收，截至目前大陸自然美加盟店數已達1,227家，年底目標將展店近2,000家，在經濟緩慢復甦大環境中逆勢攀升業務。