女星趙小僑2017年嫁給導演劉亮佐，2022年迎來寶貝女兒「典典寶寶」，與繼子劉子銓一家四口生活美滿。不過今（27）日她在頻道最新影片中透露健康檢查結果，說是在胸部裡面，發現了一個「奇怪的東西」，看報告之前心情相當忐忑，而醫師建議她開刀取出。

趙小僑表示，今年初做健康檢查後，意外發現右側乳房有一個腫瘤，雖經穿刺檢查報告顯示90％為良性，但醫師擔心後續有風險，「因為顏色非常不均，等於形狀結構不均勻，建議拿掉」。

影片嵌入自 趙小僑女人說 YT

醫生表示微創手術約5到10分鐘結束，原本趙小僑非常害怕想要全麻，但手術當天在劉亮佐的建議下，最後選擇半麻。而手術結束後，從胸部取出1.5公分組織送去化驗。趙小僑在看報告的前一晚，坦言心裡有些不安，萬一是惡性的，將會壓縮到自己與女兒相處的時間，「天啊，我還有好多事情想跟她做，怎麼樣去度過之後的每一天？」

趙小僑從胸部取出1.5公分組織送去化驗。（圖／翻攝趙小僑YT）

所幸最後結果為良性的鈣化，也不是癌症，半年後再追蹤即可，才讓她放下心中的大石頭。其實趙小在5、6年前也被檢查出胸部有異樣，但當時進行穿刺檢查後，醫師並沒有建議取出。有了這次的經歷，她也呼籲女性要定期進行乳房及婦科檢查，若有異狀，也能及早發現並治療。