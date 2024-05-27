台北市長蔣萬安。（劉彥宜攝）

台海情勢持續升溫，美國總統拜登表示，美方堅定維護並捍衛台海和平穩定。台北市長蔣萬安喊話中央，盼中央了解民眾心聲，維持區域和平穩定。

拜登於西點軍校畢業典禮致詞時提及，「當需要保衛我國、我們盟友、我們的核心利益時，我一向願意使用武力。當任何人以美國部隊為目標，我們將對他們伸張正義」。

蔣萬安指出，維持區域的和平穩定，絕對是大部分民眾的期待，所以希望民進黨執政的中央政府能夠了解民眾的心聲和期待，盡力維持區域的和平穩定。