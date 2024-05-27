台9線蘇花公路崇德管制站及仁水隧道北口因震後整修設為管制路段，每天開放3時段放行，晚間7時至翌日6時預警封閉管制，34歲劉姓男子昨卻在夜間管制時段硬闖，見工作人員阻止，還持電擊器恐嚇逼迫讓他通行，警方獲報馳車追捕成功逮人，除依法祭出最高1800元罰鍰，也依妨害公務、恐嚇等罪嫌將人移送偵辦。

蘇花公路158.6公里處下清水橋因0403花蓮大地震毀損，經公路局搭建鋼便橋，先開放5公噸以下小車通行，並持續拓寬優化，預計5月30日起開放大型車限速通行，同時配合沿線道路整治作業，目前採每天3時段管制通行，管制路段北端為仁水隧道北口，南端為崇德管制站，放行時間為上午6時到8時、中午12時到下午1時、傍晚5時到晚間7時3個時段，夜間實施預警封閉管制。

34歲劉姓男子昨晚持電擊器恐嚇管制人員，硬闖台9線蘇花公路管制路段，警方獲報馳車追捕成功逮人，除依法祭出最高1800元罰鍰，也依妨害公務、恐嚇等罪嫌將人移送偵辦。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

34歲劉姓男子昨晚持電擊器恐嚇管制人員，硬闖台9線蘇花公路管制路段，警方獲報馳車追捕成功逮人，除依法祭出最高1800元罰鍰，也依妨害公務、恐嚇等罪嫌將人移送偵辦。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

來自宜蘭的劉男，昨天晚間8時許駕車載著女朋友，行經台9線蘇花公路準備北上回工作崗位，行經崇德管制站時已過了放行時段，沒想到他竟然沒有將車輛回頭，反而下車要求管制人員打開閘門，被拒絕後更拿出電擊器，試圖逼近、恐嚇對方開門放行，行徑非常囂張。

劉男見管制人員感到畏懼，便自行打開閘門駕車北上，新城警分局崇德派出所獲報後隨即出動追捕男子駕駛的車輛，並在晚間9時許於蘇花公路154.8公里仁水隧道內將其攔停，並依《妨害公務罪》及《恐嚇罪》現行犯逮捕劉，查扣車上的電擊器，最後除將人移送花蓮地檢署偵辦，也依照《道路交通管理處罰條例》祭出900元至1800元不等罰鍰。

據了解，劉男前天就已經擅闖管制路段，當時晚間7時他準備南下花蓮，行經仁水隧道北口管制站時，已過了管制放行時段，見前車駕駛下車移動管制封路的三角錐，直接跟著他開車闖進蘇花公路，無視現場管制人員的阻擋，不過現場狀況全程都已被錄影蒐證，後續將由相關單位處理開罰。