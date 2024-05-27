泰國在野改革派「前進黨」（Move Forward）議員喬蒂查（Chonthicha Jaengrew） 3年前在法庭前參與要求釋放政治犯的抗議活動，而被控犯有冒犯君主罪，喬蒂查今（27）日早上，被探耶武里（Thanyaburi）法院判處2年監禁 。

根據法律援助組織泰國人權律師組織的數據，自2020年以來，已有超過272人被指控冒犯君主，其中17人被審前拘留。

據泰國公視報導，泰國法院宣告喬蒂查違反《緊急狀態令》的罪名無罪。這位31歲、社運出身的政治家曾被《時代》雜誌評選入列「2024年全球下一代領袖」名單，在法院宣判前，她告訴媒體，包括她在內的10人被控違反《緊急狀態法令》。

但喬蒂查也是唯一根據《刑法》第112條，被指控冒犯君主制的人。法院最初判處喬蒂查3年有期徒刑，但後來減刑3分之1，但沒有緩刑。她堅稱自己無意冒犯君主制，只是想指出有軍方背景的前總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）執政期間，濫用冒犯君主法的問題。

喬蒂查表示，如果她被定罪，她將利用國會議員的政治地位和擔保人的身分申請保釋。律師馬李薩（Marisa Pidsaya）則告訴路透，喬蒂查否認冒犯君主的指控，並已獲准保釋，等待針對該決定的上訴，法院尚未就判決發表聲明。

許多支持者出現在法庭前提供道義上的支持，其中包括前進黨黨魁差塔瓦（Chaithawat Tulathon）和幾名前進黨議員。德國駐曼谷大使館的一名官員也出席了法庭訴訟。

差塔瓦表示，他希望喬蒂查被無罪釋放，但該黨已準備好申請保釋，並補充說，如果罪名成立，她將獲得保釋，「因為保釋權是每個人的權利」。

冒犯君主法是泰國最嚴格的法律之一，旨在保護泰國強大的君主政體免受批評，每次被視為侮辱王室成員的行為，可被判處最高15年的監禁。

瓊蒂查目前是受歡迎的反對黨前進黨的議員，該黨在議會中擁有最多席次，且因主張改革冒犯君主法而面臨解散危機，法院命令該黨從政治宣言中刪除該項主張。