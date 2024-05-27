新竹市晴空匯大樓昨（27日）深夜火警，造成消防員李詠真和周立鑫因氣體用盡殉職，在市長高虹安和消防署長蕭煥章慰問家屬後，家屬得知新竹地檢署檢察官林李嘉已到場相驗，也從休息室到場了解相驗結果。新竹地檢署指相宜體驗在中午12時完成，初判2人死因為吸入濃煙導致一氧化碳中毒，造成窒息呼吸性休克死亡。

新竹市消防局在火災現場仍持續疏散、救援其他大樓住戶，約在中午1時許完成。新竹地檢署指整起事故及火災發生原因的調查，已由檢察官指揮新竹市警察局會同新竹市消防局鑑識人員積極蒐集事證，以查明有無相關刑事責任。