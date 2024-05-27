最會跑的全盲咖啡師溫佑靖（右）27日前往雲林縣四湖鄉飛沙國中參加「樂動校園23」活動，與百餘名國中小學生跑步作公益，並示範視障手沖咖啡過程，鼓勵學生們「只要努力，一定會有辦法」。（張朝欣攝）

全盲跑者溫佑靖克服身體障礙，至今已累積100公里的馬拉松跑程，27日前往雲林縣四湖鄉飛沙國中參加「樂動校園23」活動，與百餘名國中小學生一起跑步作公益，並訴說如何取得視障手沖咖啡師證照等心路歷程，飛沙國中、國小因少子化學生日少，透過此次活動，師生們相信「只要努力，一定會有辦法」。

生命鬥士溫佑靖出生時有嚴重弱勢，高中時全盲，但她不向命運低頭，大學畢業後從事視障按摩工作，目前擔任政府機關視障電話客服人員，由於喜歡運動與學習新事務，2017年開始跑馬拉松，並考取視障手沖咖啡師、官能品評師證照，27日是她首次進入校園與學生們交流互動。

溫佑靖參加「樂動校園23」活動，帶領飛沙國中與國小師生百餘人遶操場跑步，每人跑1圈由台塑企業捐1元作公益，隨後到學校禮堂示範手沖咖啡，與師生們分享她如何克服身體障礙，跑出自己的人生道路，沖出咖啡香四溢的生活，以及工作上的甘苦談，學生們聽得津津有味，直說「太厲害了」。

溫佑靖說，參加馬拉松賽可讓更多人關注視障跑者，也希望鼓勵更多視障朋友勇敢追夢，透過體育交流，可以增進彼此的了解與信任，因為運動超越國界、種族、語言，將人們團結在一起；學習手沖咖啡，則讓自己與社會有更多的互動，把愉悅的心情帶給周邊的人。

飛沙國中校長陳昭龍，他很熱愛跑馬拉松，比賽時認識了佑靖，覺得佑靖的人生歷程可以激勵偏鄉學生，因此特地規畫此次活動。飛沙國中、國小因少子化影響，全校學生分別只有為92人、21人，希望透過佑靖的現身說法，告訴孩子們「只要努力，一定會有辦法」。