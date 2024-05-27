立法院近日審議「國會改革法案」，引起執政黨與在野黨立委衝突，議事殿堂外也有許多民眾聚集陳抗。苗栗縣議會27日舉行縣政總質詢，縣長鍾東錦被問及對於國會改革法案與民眾陳抗有何看法，他表示，立法院應該是講道理的地方，而非靠拳頭的地方，希望大家要以國家利益為最大利益。

苗栗縣議會今天縣政總質詢，縣議員翁杰在議會結束前，提及近日國會改革法案，讓許多人民上街頭陳抗，翁杰也像鍾東錦詢問看法。

鍾東錦表示，他身為縣長其實不太方便評論，但若要評論，他認為現在要修法的包括許多執政黨原來的主張，包括以前要廢除監察院、五權分成三權分立，都是老民進黨的主張。

他說，捍衛自己的政權是合理的，但身為掌權者不該換了位置就換了想法，他也認為一般陳抗運動，應該是針對執政黨，沒有人在針對在野黨陳抗，這樣反而不太合理。

鍾東錦表示，立法過程當中是否合法、合情與合理，他覺得大家心中自有公評，他認為立法院應該是講道理的地方，而非靠拳頭的地方。

鍾東錦提到，很多人納悶為什麼在野黨要圍住主席台，因為不圍住主席台，執政黨的立委就會上前圍住主席台，導致主席無法開會或進場，他認為政治人物應該要以國家利益為最大利益，這才是執政黨、在野黨應有的風度與度量。

翁杰說，為什麼先前一些執政黨法案沒有通過，就是討論未通過，才會繼續躺在立法院，他相信程序正義很重要，法案可強行通過，但沒辦法阻止人民捍衛自由民主的決心。

他很開心來到苗栗縣議會，不用戴上頭盔、護具，因為在鍾東錦主政之下，大家都能夠暢所欲言，雖然民進黨籍議員在苗栗縣議會占少數，但他很開心能夠盡情講出自己的想法。