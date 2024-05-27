立法院28日將續審國會改革相關法案，民進黨團總召柯建銘呼籲，朝野必須坐下來談，建立遊戲規則。民眾黨團總召黃國昌今反批，從頭到尾在破壞遊戲規則的，不就是柯建銘嗎？柯建銘真的是典型的打人喊救人，柯與其說這些話，不如好好跟社會報告一下，民進黨為什麼拒絕坐回座位用表決器表決，不要癱瘓議事。

針對柯建銘喊話朝野可以坐下來好好溝通，談出遊戲規則，台灣民主才能運作下去。黃國昌說，從5月17日、21日、24日3天在院會進行過程中，立法院長韓國瑜針對議事能順利文明的進行，做過很多努力。

黃國昌說，對於三黨總召白紙黑字簽名，不要干擾院長主持議事程序，大家全部都回到位子上，透過表決器來表決，拒絕的是民進黨總召柯建銘，甚至在韓國瑜善意的找大家到辦公室，針對接下來的議事做討論時，他基於尊重韓而進入辦公室，出去後卻被民進黨立委造謠「黃國昌反對黨團協商要直播」。

黃國昌質疑，請問民進黨真的有溝通的誠意嗎？還是你們急著想做的就是認知作戰、造謠？當晚發生這樣的事情以後，自己已經跟韓國瑜報告，「我不會再走進那個辦公室」，因為走進那個沒直播的辦公室，出來怎麼被造謠抹黑，根本沒辦法控制。

黃國昌痛批，柯建銘與其說這些話，不如好好跟社會報告一下，民進黨為什麼拒絕坐回座位用表決器表決，不要癱瘓議事，也好好跟社會說明，民進黨到目前為止所散播的謠言、假訊息，一個個出來跟大家說清楚講明白。

他說，從頭到尾在破壞遊戲規則的，不就是柯建銘嗎？怎麼會自己破壞遊戲規則，又喊著要別人遵守遊戲規則，柯建銘真的是典型的打人喊救人。

黃國昌表示，也請柯建銘先講清楚，民進黨團明天是不是要繼續胡鬧，是否願意白紙黑字寫下來，讓大家都回到座位上表決，以及民進黨明天是否要異議自己的條文，繼續浪費國會寶貴時間，讓後面很多重要福國利民法案無法審議？

另外，國民黨立委許宇甄建議，總統賴清德邀國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲進行國政諮詢會談或召開國是會議，希望解決國會衝突。黃國昌對此表示，這個問題假設性太高。