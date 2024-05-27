「AI教父」輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳抵台，台股盤中站上2萬1800點大關，市場將吹起黃仁勳旋風；國發會主委劉鏡清27日首度以官員身分赴立法院，面對媒體詢當前經濟發展時，劉鏡清表示，黃仁勳來台會掀起一陣旋風，是因為輝達上季財報成長262％，帶動台灣訂單、出口，預料「AI在未來5年內會有驚人發展」，AI、半導體是我國未來經濟成長的雙核心動能，下半年經濟會比上半年更好。

劉鏡清進一步指出，目前出口暢旺，主要是AI伺服器帶動的資通訊產品成長，由於AI是新崛起的產業，不僅未來會多一點投資，也會讓我們生意(訂單)變得比較好。

AI驚人發展趨勢下，劉鏡清話鋒一轉強調，未來還是要兼顧經濟發展的平衡，尤其我國多數國民從事服務業、中小企業或已進入成熟期的產業，必須朝向均衡發展才行；他透露，國發會預計於3個月內，提出國家未來四年新計畫，目的是平衡產業發展，否則會出現的狀況是，整體經濟好得不得了，但部分民眾可能因為所處行業不夠好而未有實質感受，希望這個計畫能照顧到大家。

劉鏡清指出，雖然目前看起來今年下半年經濟景氣比上半年好，但仍有不確定性因素存在，例如，美國通膨受到控制了，但實質購買力仍持續下滑，顯示物價對一般庶民來說。生活已經造成壓力，國發會將定期、持續關注包括美國、歐洲、中國大陸以及東南亞等六區域的經濟發展，做為我經濟發展影響參考。

由學界轉任的國發會副主委彭立沛也是首度以官員身分來立法院，他說初體驗很有趣，整個討論過程很和諧、有效率。