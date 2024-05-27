隨著日本岸田內閣加速數位轉型並規畫日本成為全球AI產業重鎮，近兩年日本製造業設備投資持續增長，特別是精密零組件及AIoT相關資通訊設備的需求大幅提升。

外貿協會特別於東京洽談會之前舉辦「台灣電子零組件業現況及台日連攜」發表會，邀請到工研院駐日代表楊馬田博士分享其專業分析與觀察，吸引不少日商前來聆聽，進一步了解台灣產業優勢及未來展望，並對台灣供應商有更全面的認識，有效提升後續洽談會成功合作的機率。

依洽談場次觀察，日商多聚焦車用、醫療、工控、網通及消費性電子等相關應用，符合我商的期待。本次拓銷團徵集的25家企業展現台灣頂尖的製造及研發能力，產品涵蓋電子線材、連結器、橡膠零件與密封件、線圈、電感器、風扇、散熱模組、精密模具與機械零件、機電元件與電子模組等。不少團員表示參與此次活動可以直接與日本大型商社面對面交流，且出席買主人數超出預期，給予本團高度肯定。