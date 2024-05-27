NCC為推動節能減碳、順應國際通信技術發展與提升頻譜資源有效運用，各國亦陸續關閉耗能沒有效率的3G網路。初步估計，我國關閉3G網路全年可節省總電力超過2.8億度電，並減少約142,000噸碳排放量，相當於373座台北市大安森林公園的減碳效益，3G的關閉進一步實踐「台灣2050淨零排放」政策。因此通傳會核准電信業者於113年6月30日關閉3G網路。未來無論上網或語音（含緊急電話110/119/112），都必須透過4G/5G網路，提醒用戶手機、SIM卡均須支援4G/5G網路及4G語音（VoLTE）服務。如果手機過舊或型式沒有經過通傳會認證合格，3G關閉後，手機就有可能無法進行4G語音通話，其中也包括緊急救援電話功能。用戶可透過各大電信業者的官方網站自行進行手機體檢，或由門市、客服人員協助確認手機、SIM卡是否支援4G語音功能及開通4G語音設定。

為鼓勵現有3G用戶升級4G/5G，電信三雄均推出最低資費149元起的方案，讓用戶無痛升級。中華電、遠傳加碼祭出衛生紙、全聯禮券等。以升級專案來說，中華電鼓勵用戶升級4G/5G，提出最低資費149元起，手機零元起，申請指定方案，加碼好禮二選一，包含五月花厚棒衛生紙或Hami Point 150點；遠傳祭出優惠方案，資費最低149元起，手機零元起，續約成功送300元全聯禮券；台灣大則推出最低資費149元起，手機0元起。