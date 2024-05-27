歐洲央行已經發出明確訊號，將在下週從歷史高位下調利率。連恩的說法，消除了人們的擔憂，即早於聯準會(Fed)採取降息行動，會有不好影響的說法。

連恩在接受金融時報的訪問時說：「除非出現重大意外，目前我們看到的情況是足以取消最高等級的限制(史上最高利率)」。

由於通膨已經接近歐洲央行2%目標，投資人正在押注，歐洲央行將在下週的會議上將基準存款利率從4%的歷史高位，下調0.25個百分點(1碼)。

在世界主要經濟體中，預計聯準會和英國央行(BoE)在夏季之前不會降息，而日本央行被認為更有可能繼續升息。

連恩補充說，歐元區通膨下降速度快於美國，一個關鍵原因，是歐元區在俄烏戰爭引發的能源衝擊中，遭受了更大打擊。他說：「對歐洲來說，解決戰爭和能源問題的代價高昂」。

「就第一步(首次降息)而言，顯示貨幣政策一直在發揮作用，確保通膨率及時下降。從這個意義上說，我認為我們已經成功了」。

但他也警告，歐央官員需要在今年內將利率維持在限制性範圍內，以確保通膨率持續放緩，他說：「這(壓低通膨至2%目標)將是一個很大的問題，而且可能會相當痛苦」。

不過他表示，歐洲央行今年降低歐元區借款成本的速度，將取決於數據的評估，以決定「在限制區內的降息是否恰當、是否安全」。

連恩說，今年辯論的最佳框架，是我們仍然需要全年採取限制措施；但是在限制性範圍內，我們仍可以稍微下調利率。

上週的數據顯示，歐元區工資在增長，並接近創紀錄的加速度。但連恩說：「工資的總體趨勢仍然走向減速，這很重要」。

一些分析師警告，如果歐央背離聯準會，以更大幅度降息，可能導致歐元貶值，並提高進口商品的價格，進而推高通膨。

他說，歐央將注意匯率「重大」變動，但是往貶值方向的變動很小，歐元兌美元匯率在過去一年中一直保持上漲。

相反他表示，聯準會降息時間的延遲，推高了美國債券殖利率，這也會推高歐洲債券的長期收益率。

他另外指出，隨著通膨在明年明顯接近目標水準，確保利率降至與目標一致的水平，這將是一場不同的辯論。