太平洋島國巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）24日發生大規模山崩，導致偏遠村落被夷平，外媒今（27）日取得巴國給聯合國的信函，內容證實有超過2000人遭到活埋，巴國也正式向國際社會尋求協助。

太平洋島國巴布亞紐幾內亞24日發生大規模山崩，居民徒手挖掘遺體。

巴布亞紐幾內亞北部24日發生大規模山崩，導致恩卡省（Enga Province）考卡拉姆村（Kaokalam）被夷平，路透社、美聯社等外媒取得巴國國家災難中心致聯合國的信函，內容指出：「山崩導致超過2000人被活埋，對建築物、菜園釀成重大損害，也對國家經濟命脈造成重大影響。」

信中也提到，由於山體滑坡仍持續緩慢移動，當地狀況仍不穩定，對救難人員及倖存者持續構成威脅。

印度英語電視台「寰宇一家」（WION）報導，這起山崩事件被譽為「21世紀最致命山崩事件」。

美聯社報導，澳洲政府今日表示，準備派出直升機及其他器具協助巴紐。

太平洋島國巴布亞紐幾內亞24日發生大規模山崩，偏遠村落被夷平，巴國在致函聯合國的信件中指出，有超過2000人遭到活埋。圖為巴國村民26日在山崩區域尋找罹難者。（圖／美聯社）

據英國廣播公司（BBC）等報導，這起山崩發生在當地時間25日凌晨3時，恩卡省孟加洛山（Mount Mungalo）大片土石坍塌、崩落，淹沒山腳下考卡拉姆村數十棟房舍及仍在熟睡的村民。

國際移民組織（International Organization for Migration, IOM）駐巴紐代表團團長阿克塔普拉克（Serhan Aktoprak）昨（26）日預估，恐有670人遭到活埋，超過150棟房舍被掩埋，指出山崩規模比原先以為的還要大。

村民徒手挖遺體 碎石崩落、部落衝突阻礙救援

山崩發生後，當地居民徒手用鏟子、木頭挖掘埋在巨石、樹木、泥土底下8公尺深的村民遺體。

太平洋島國巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）24日發生大規模山崩，當地人自行挖掘遺體。（圖／路透社）

阿克塔普拉克昨日表示，當地土石仍在滑動，山上仍不斷有落石崩塌，地上仍舊會出現裂縫、湧出水流，恐進一步觸發土石滑動，對救難人員及當地居民構成嚴重風險。他描述現場救難人員必須閃避崩塌的落石。

另外，礙於地上不斷出現裂縫，當地250戶居民也被迫撤離。考卡拉姆村原有約4000名住戶，山崩釀成約1000村民流離失所。

截至昨日，救難人員僅取回5名罹難者遺體及1隻斷腿。

太平洋島國巴布亞紐幾內亞24日發生大規模山崩，居民徒手挖掘遺體。

阿克塔普拉克表示，救難人員在設法取回遺體的過程中面臨若干挑戰，包括部分家屬拒絕讓重型機具進入現場，當地人使用棍棒、鏟子、大型農用耙子挖掘遺體。

另外，只有一條主要道路通往恩卡省，道路上不斷有碎片掉落，阻礙救難人員前往現場。除此之外，主要道路上的部落衝突也可能讓救援工作變得更複雜。

巴紐首都莫士比港（Port Moresby）牧師塔普斯（Matthew Hewitt Tapus）表示，山崩發生時，甚至許多居民還不清楚親人在哪裡，他說巴紐民眾很常到朋友、親戚家過夜，所以並不是同時間所有人都在家裡，丈夫可能不知道孩子去哪裡，妻子可能不清楚丈夫到哪去，相當混亂。