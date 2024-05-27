衛生局長廖育瑋指去年一開放報名就秒殺，鼓勵不管是素人或有音樂基礎民眾都來報名。（呂妍庭攝）

記者會請來第1屆米克斯流樂團演出自行創作、編曲、錄製及自拍MV的原創歌曲「逐夢英雄」。（呂妍庭攝）

記者會請來第1屆米克斯流樂團演出自行創作、編曲、錄製及自拍MV的原創歌曲「逐夢英雄」。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市去年首辦「全嘉樂起來」活動獲好評，今年邁入第2屆，樂團規模再擴大，將招募9個基礎樂團、3個進階樂團加以培訓及公開演出，27日衛生局舉辦招生記者會，號召50歲以上市民勇敢圓夢外，也預告9月將開辦種籽師資培育，讓師資進到社區教長輩學樂器，衛生局長廖育瑋指去年一開放報名就秒殺，鼓勵不管是素人或有音樂基礎民眾都來報名，勇於挑戰，追求壯濶人生。

衛生局今舉辦「2024年第2屆全嘉樂起來勇壯樂團招募記者會」，嘉義市副市長林瑞彥代表出席，宣布第2屆勇壯樂團開始招生，要號召更多50歲以上市民朋友參與、豐富經歷人生，記者會不但請來第1屆米克斯流樂團演出自行創作、編曲、錄製及自拍MV的原創歌曲「逐夢英雄」，現場在樂團帶動下，全場來賓還跳起舞來，氣氛歡樂。

廖育瑋說，第1屆勇壯樂團培訓6團共86人，今年「全嘉樂起來」計畫擴大上課內容，分為基礎團及進階團，基礎團除延續「烏克麗麗」、「擊樂」、「大提琴」與國樂「二胡」外，新增「琵琶」和管樂「長笛」、「豎笛」、「薩克斯風」、「銅管」等共9團基礎團，進階團包括「管樂團」、「合唱團」和「米克斯流行樂團」共3團，總名額多達232名，即日起至6月10日開放報名，6月12日公布錄取學員名單，7月1日正式上課。

廖育瑋說，基礎團無需音樂基礎，衛生局會安排不老課程、節奏律動、音樂欣賞、音樂常識及音樂盒工作坊等多元化通識課程，歡迎所有懷抱音樂夢想的素人依興趣報名，且不管是基礎團或進階團，都會完整培訓5個月，並安排參加4場次公開演出，最後每人可獲得結業證書和參加畢業旅行機會。

林瑞彥說，衛生局「全嘉樂起來」、「全嘉都是作家」、「全嘉動起來」3大系列活動，能讓嘉義真正變成健康、高齡友善和幸福城市，還說夢想一直在那裡等你，就看什麼時候動身、出發去找它，鼓勵勇壯世代走入人群、持續消費、健康生活。