信義房屋社區一家5月18日與社造夥伴《愛社享》、台中霧峰桐林社區辦理「霧裡尋咕的旅人」的生態小旅行，由熊與貓咖啡書房創辦人林德俊作為引路人，帶民眾深入社區實地走訪，認識台中霧峰桐林社區的生態守護行動與光復新村的發展脈絡，了解社區居民與地方組織如何將生態環境與社區發展相結合，建立共生、共好的永續家園。

熊與貓咖啡書房自2016年起，已連續八年獲得信義房屋「社區一家」全民社造行動計畫《幸福社區類》楷模獎。有社區一家計畫的經費資助，得以從文化為起點，打造多處在地漂書站，出版與當地議題有關的繪本，更協助永續桐林社區的自然生態，連結在地資源與團隊，將桐林打造成貓頭鷹、飛鼠、黑翅鳶等物種的生態保育基地。

「貓頭鷹爸爸」江榮富理事長介紹桐林社區復育貓頭鷹工作，追縱調查記錄的編號成果。(圖/信義房屋 提供)

本次小旅行第一站桐林社區，由人稱「貓頭鷹爸爸」的桐林社區發展協會理事長江榮富、執行長林淑玲為民眾介紹社區以生態保育觀念結合社區營造的推動，並帶著民眾走入社區，見證當地為復育貓頭鷹而製作的人工巢箱、成立「貓頭鷹戶政事務所」陳列相關知識、設置野生動物關懷據點，將生態列入社區經濟模式的重要環節中。

小旅行第二站，由臺灣花園城市發展協會理事范道莊帶民眾慢步於台中第一個文化景觀光復新村，沿途介紹光復新村過去以「花園城市」為設計概念所建造至今的歷史發展脈絡。臺灣花園城市協會於2012年與2015年曾獲得社區一家計畫支持，投入光復新村的保存與維護，如今光復新村成為青年創業進駐的夢想基地，其中可見咖啡廳、手作工坊、文創小店，搖身一變成具有新創與文藝氣息的眷村。

臺灣花園城市發展協會范道莊理事帶民眾走訪光復新村，解說眷村發展的歷史背景。(圖/信義房屋 提供)

跟著民眾一同參與小旅行的信義房屋社區一家計畫經理蕭雅雯表示，社區一家計畫今年邁入第20年，社區提案涉及的領域非常多元，其中不乏生態保育議題，信義房屋除了提供資金支持社區以外，也期望將社區所倡議的理念與成果推廣給大眾。因此邀請社區一家社造基地《愛社享》、曾獲社區一家楷模獎的《熊與貓咖啡書房》合作，規劃這樣極富教育意義的一日生態旅行，期望讓民眾不只走入社區，更能切身體會社區居民為兼顧當地發展與生態保育所做的努力，促進生態永續意識。