聯聚建設子品牌理仁建設首度插旗北區，將在文心中清捷運站附近推出新案「理仁泰舍」。（聯聚建設提供）

豐邑機構在北屯區松竹路三段與山西路口打造「城市美學概念館」，結合精品生活與房屋銷售。（林欣儀攝）

豐邑機構在北屯區松竹路三段與山西路口打造「城市美學概念館」，結合精品生活與房屋銷售。（豐邑機構提供）

隨著台中捷運綠線通車，軌道經濟持續發酵，捷運站周邊房價至少成長3成以上，也吸引建商搶進。七期一線建設公司聯聚子品牌理仁建設首度插旗北區，推出「理仁泰舍」，基地鄰近文心中清站，引發關注；豐邑機構則重返4期重劃區，在文心崇德站附近推出「文心O'LIVE」新案，每坪實登價格達68.9萬元。

豐邑「文心O'LIVE」基地位在文心路、河北路，面積681坪，距離文心崇德捷運站僅200公尺，坐擁崇德、北平、天津、熱河四大商圈，且百米內有文心國小、明道普霖斯頓小學、馬禮遜美國學校，特聘台灣綠建築教父劉偉彥規畫，採宜居綠化標準，盼將建築物打造成宛如30層的參天巨木，且布置植生綠瀑、浮島花台等。

「文心O'LIVE」總戶數162戶、另有8間店面，產品主要規畫為36至54坪的3至4房設計，豐邑機構總經理邱崇喆說，4期重劃區開發已30年，崇德、文心更是該區域核心，生活機能佳，而對新一輪置產佈局的購屋者來說，重返市心置產，沿軌道輕濟佈局，是今年最穩妥選擇。

「理仁泰舍」距離文心中清捷運站400公尺，該地段緊鄰水湳經貿園區、水湳市場商圈、北平、天津路商圈，交通方面更可透過中清路銜接國道一號中清路交流道與台74線，周邊學區涵蓋立人國小、立人國中、曉明女中等，再加上近年柳川及綠川周邊的水岸廊道建設完成且獲好評，今年6月麻園頭溪水岸美化工程將啟動，讓該區域房市具有保值與增值潛力。

業者強調，理仁建設承襲聯聚建設對於建築美學與質感的追求，理仁建設第3號作品「理仁泰舍」由聯聚團對操刀，雖位於北區但緊鄰西屯區，將規畫均質45坪零店面純住宅建築，且在立面搭配宜居陽台，型塑城市美感綠洲。

此外，豐邑機構近來在北屯區松竹路三段與山西路口打造「城市美學概念館」，結合精品生活與房屋銷售，攜手網美咖啡品牌「Ten Thousand Coffee」，以雙品牌共伴行銷方式邀民眾賞屋也能品嚐人氣咖啡，近日舉辦新案公開及試營運活動，結合「樂洋GO屋節-樂成家計畫」，5至9月每月舉辦賞屋、購屋客抽獎。