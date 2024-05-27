沙烏地阿拉伯26日任命費瑟（Faisal bin Saud Al-Mejfel）為新任駐敘利亞大使，是沙烏地於2012年關閉駐敘利亞大使館以來，首次向該國派出大使。

據路透和法新社報導，沙烏地當地時間26日任命了一名駐敘利亞大使。這位新使節表示，希望「服務於沙烏地王國的利益，並加强2個兄弟國家之間的雙邊關係」。

2011年敘利亞內戰爆發後，阿拉伯聯盟（Arab League）中止了敘利亞的成員國資格，多個阿拉伯國家關閉駐敘大使館。沙烏地阿拉伯於隔年與敘利亞斷絕外交關係。

2023年5月，沙烏地阿拉伯重新開放了自2012年以來一直關閉的駐大馬士革外交使團，此前，在中國的斡旋下，利雅德與敘利亞總統巴沙爾·阿薩德政府的盟友伊朗之間，出人意料地和解。

同樣在去年5月，阿薩德在被禁止參加該地區論壇13年後，出席了在沙烏地城市吉達舉行的阿拉伯聯盟峰會。阿拉伯聯盟也在埃及首都開羅舉行的外長級特別會議上，決定恢復敘利亞阿拉伯聯盟成員國資格。

隨後，敘利亞宣布恢復駐沙烏地外交使團的工作，並於當年12月任命駐沙國大使。不久之後，沙烏地阿拉伯也向大馬士革派遣一名臨時代辦。

路透還介紹稱，沙烏地與敘利亞斷絕外交關係十多年後，於2024年重新開放了駐敘利亞大使館。