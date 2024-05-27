中市第三警分局東區分駐所接獲檢舉，某民宅出入複雜疑有不法，日前埋伏並順利逮到陳姓買春客；警方帶他返回該民宅，找到提供性服務的美豔、高挑「澳洲櫃姐」，警查驗護照錯愕地發現，眼前紅粉佳人是泰籍的「他」；陳傻眼坦言，當時房間昏暗，竟不知與他翻雲覆雨的是真「泰男」。

警方日前接獲民眾檢舉某處民宅常有陌生男子進出，還不時傳出女子說話聲音，懷疑藏有不法。警方調閱鄰近監視器初步比對，發現民宅進出分子複雜，組成專案小組監控，5月23日下午至現場埋伏查緝。

警方在民宅外守株待兔，逮到剛完成性交易的23歲陳姓買春客，他坦稱，有1名「身材高挑的澳洲櫃姐」提供全套性服務，收費3000元。

員警將陳一併帶返民宅，進門即表明身分，發現房內有1名外籍女子從容自若地吃著餅乾，她身材高挑、外型美豔，一頭長髮綁起馬尾、雙手纖細塗著艷紅指甲油；員警要求出示證件，她氣定神閒將護照交給警方。

不過，員警翻看護照比對，驚見內載資料為32歲、泰籍、男性，錯愕眼前美艷的粉紅佳人竟是「他」，連辦案經驗豐富員警都驚訝不已。

陳姓買春客驚聞提供性服務的竟是男人，傻眼、抿緊嘴唇，心情低落不發一語。他事後坦言，當時光線昏暗，沒想到，與他翻雲覆雨的美艷女子是男兒身，若非警方告知，他真的不知情。

員警將兩人帶回派出所調查，發現泰男前幾天才持觀光簽證入境，警詢後，依《入出國及移民法》移請內政部移民署台中專勤隊收容，並辦理遣送事宜；另雙方從事性交易已違反《社會秩序維護法》，報請裁處並深入追查。