2023年5月9日，台鐵3121次區間車清晨5時許行經嘉義段時，撞上交通部鐵道局包商遺留的平台車，造成列車受損，嘉義地檢署今年初已起訴承包商，國家運輸安全調查委員會也發布調查報告，對台鐵、鐵道局、台灣世曦工程顧問公司與承包商展群營造提出8項改善建議，尤其要求鐵道局強化人員訓練與管理機制。

列車當天行經嘉義至水上站間約K299＋756處，撞擊不明物體導致列車受損，所幸無人傷亡。事後調查，該物體為鐵道局中部工程處施工廠商遺留的小型平台車，事故造成列車主排障器斷裂、第1節及第2節車廂下方設備受損。

運安會介入調查後發現，施工人員作業完工後，現場工程師、負責人及監看員未落實完工檢查，未於施工範圍確認現場機具撤離情形後再離開工區，致小型平台車遺留在近工區軌道上。

而施工人員撤離後，施工廠商品管工程師未至施工地點檢查，負責監造的台灣世曦，僅以施工廠商提供的另一施工地點錄影及照片，認定施工區域已完成檢查，也未執行現場查核。

運安會指出，施工廠商每日勤前教育與安全教育訓練，未能達到讓施工人員落實完工檢查的效果，也沒有建立工區人員攜入及攜出機具材料點檢機制。

運安會對鐵道局提出改善建議，針對鐵路沿線施工安全管理，落實及強化業主、監造及施工廠商間之工區現場管理及完工安全檢查機制，確保人員及機具材料撤離後之軌道淨空。具體改善作為至少應包含強化安全教育訓練、管理機制等。

運安會也建議台鐵強化行車人員教育訓練，落實模擬機駕駛訓練機制，並納入營運路線可能發生之列車行駛異常情境如異物入侵軌道，確保司機員能依規章正確處置及通報。