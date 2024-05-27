位於臺灣本島最北端的「基隆」，因擁山面海的自然生態，以及豐富又多樣性的歷史文化，使此地成為極具魅力的城市，尤其擁有多座歷史悠久的砲臺古蹟，包含二沙灣砲臺、大武崙砲臺、白米甕砲臺、槓子寮砲臺、阿姆斯脫朗砲、獅球嶺砲臺、社寮東砲臺，非常值得親臨目睹它們的歷史風采！

基隆古名「雞籠」，是臺灣最北邊的都市，其基隆港是北臺灣首要的航運樞紐，也是進入北臺灣的重要門戶。基隆亦有「雨港之都」之稱，原因在於地形深受東北季風影響經常下雨，因此總是被綿綿細雨蓋上一層白紗的浪漫景色，成為基隆的特色之一。

因著基隆得天獨厚的地形，數百年來港口已出入過無數艘異國船隻，然而清光緒年間，為了鞏固海防，在基隆留下不少砲臺古蹟，包含二沙灣砲臺（海門天險）、獅球嶺砲臺、大武崙砲臺及白米甕砲臺等等，其依山傍水的絕佳位置，再加上滿滿綠意的步道，如今成為非常值得遊山訪古的好去處。

二沙灣砲臺又名海門天險，為國定古蹟，位置正對基隆港。砲臺全區步道林木密佈，亦可做為森林浴之好場所。其間有鳥類及昆蟲，可在參觀古蹟之餘，感受自然之美；大武崙砲臺也是國定古蹟，沿著山徑走僅需2-3分鐘即登大武崙山頂，地勢平緩，可飽覽八斗子、基隆港、外木山漁港、金山及萬里美景。

二沙灣砲台又名海門天險，為國定古蹟，位於中正公園二沙灣山上。（圖／基隆市政府提供）

白米甕砲臺位於基隆港口西岸，為市定古蹟。在此觀海可讓人心胸開朗，是一處賞景、休閒的好去處；槓子寮砲臺是基隆規模最大且保存最完整的砲臺古蹟，可在海洋大學沿著龍崗步道的水泥小徑上山，沿路生態物種豐富，是一條遊歷人文歷史的休憩優質步道。

位於役政公園內的阿姆斯脫朗砲，是目前唯一僅存的大型真砲。（圖／基隆市政府提供）

其他還有位於役政公園內的阿姆斯脫朗砲、獅球嶺砲臺及社寮東砲臺，都是非常值得親臨造訪的古蹟。來到基隆，可同時享受自然生態、歷史人文及美食饗宴，如此難能可貴的地方，記得趁假日一睹基隆魅力風采。

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