身為今年法網衛冕者，球王喬柯維奇（Novak Djokovic）近況欠佳，他今年還沒有在任何比賽摘冠。賽前喬帥對媒體表示自己對法網的展望是「低期望、高希望」，他解釋說：「這非常主觀，我幾乎有點難以啟齒自己的期望，除了冠軍以外都無法令我滿意，我知道這聽起來有點狂，但以我的生涯戰績我是有資格這麼說的。」

喬柯維奇在3月與教練伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）拆夥，伊凡尼塞維奇是網球名人堂選手，他2019年開始與喬帥合作，這段期間喬帥摘下10座大滿貫單打冠軍。對於今年14勝6敗的糟糕成績，喬帥也不願說明原因，「我只是不想打開潘朵拉的盒子，我單純專注在自己該做的事，已經發生的事情就讓它過去吧。」

對於法網的期望仍是摘冠，喬柯維奇指出他在大滿貫賽事總是表現特別好，「以紅土來說我希望在巴黎這裡登上最高峰，希望我能有夠很棒的賽事。」

狀態不佳的喬柯維奇依然是整個賽事的大魔王，第7種子魯德（Casper Ruud）說：「即使喬柯維奇沒在往年那樣的最佳狀態，我想他仍是最被看好的，他是第1種子還拿過24座大滿貫冠軍，如果有人懂得該在何時找回最佳狀態，那個人很可能就是他。」