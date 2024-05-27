新竹市東區豪宅「晴空匯」大樓26日深夜10點55分發生地下室電纜火警，現場產生煙囪效應，有毒的戴奧辛濃煙沿著管道間向上竄升，造成2名勇消李詠真、周立鑫不幸殉職。消防局針對大樓消防安檢調查後發現，原本大樓排定4月11日進行2種安檢，卻因管委會為沒通知消防設備公司及社區總幹事到場，因此又協調改期至6月初辦理安檢。

新竹市消防局表示，消防局最近1次隊晴空匯大樓消防安全檢查情形是2023年7月19日檢查，一切符合規定。原本今年4月11日已排定二種安檢，因管委會疏漏通知設備公司及社區總幹事等人到場，故與社區協調改期到今年6月初辦理二種安檢及設備檢查。

根據火調人員，起火點疑是D棟大樓B1電纜線的電力線架起火燃燒，因電纜線配置在管道間，電纜蒙皮大量燃燒後的濃煙隨著管道間一路往上竄。且該處是整棟大樓電力供應管線，造成現場停電，抽風機無法啟用，濃煙才迅速竄升。

根據調查，兩位殉職勇消是上8樓搜救，因火警的濃煙太大，加上電纜燃燒產生大量戴奧辛與焦油等有毒氣體，兩人得知氧氣快沒了的時候，曾向指揮中心喊「Mayday」，但因濃煙真的太大，範圍也比較廣，最後因氣瓶用盡，受不了而拔掉面罩，因此失去生命。

而有現場救援的小隊長表示，現場有大量濃煙，又有焦油，殉職弟兄的面罩全都是焦油擋住視線，最後可能完全失去判斷方向的能力。