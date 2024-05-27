國會改革朝野角力，藍白指控過去民進黨提案更嚴苛「真正想關人民的一直都是民進黨。」民進黨立委洪申翰說，民眾黨團總召黃國昌氣急敗壞怕大家討論3年以下有期徒刑的版本，同樣邏輯，為什麼不讓民進黨最新版本出委員會，而要討論民進黨10幾年前的版本？只有你可以改版本，民進黨不能改嗎？

對於藍白翻出民進黨過去的國會改革版本質疑雙標，洪申翰質疑，民進黨立委賴瑞隆周五講到國民黨、民眾黨版本藐視國會處以3年以下有期徒刑，說出來以後黃國昌說造謠，賴瑞隆貼出修正動議，明明就是有寫3年；周末黃國昌說這是修正動議，後來有「再修正動議」，改成1年以下有期徒刑，黃國昌可以改自己的版本、承認自己過去修正動議不成熟，只寫3年以下有期徒刑，為什麼民進黨版本不能修正？

洪申翰痛斥，黃國昌氣急敗壞怕大家討論3年以下有期徒刑的版本，生氣到處指控造謠抹黑，很怕大家討論，說只能討論再修正動議版本，同樣邏輯，為什麼不讓民進黨最新版本出委員會，而要討論民進黨10幾年前的版本。

洪申翰說，10年前提出的版本有不成熟、擴權的地方，也承認這件事情，我們不否認，經過多年精進版本，為了要合憲，不要產生擴權疑慮，提了2024黨版，國民黨民眾黨絕口不提2024版本，討論黃國昌版本，就說只要討論最新的，只是要拿非常多年前的版本來做政治操作。

洪申翰指出，根本沒有想要認真討論國會改革方案，只有你可以改版本，民進黨不能改嗎？不要拿時空不同來做政治操作，這些話術只是在逃避國民黨民眾黨謬誤、擴權的責任。

民進黨團總召柯建銘說，拿周朝的劍來砍今天的官，真是太離譜了，民進黨在民主憲政不斷努力，質問我們是不是三權鼎立的國家，把監察院權力收到立法院來，1991年就提釋憲，1993年釋憲監察院有調查院，立法院有調閱權，付委就沒有審查。

柯建銘批評，「我們今天挑戰你的版本，說沒有，再修正了，我看他們自己版本長怎樣都不清楚」，藍白合提再修正案都可以，現在在講30年前的事情，根本引喻失義，太沒有是非觀念。

民進黨立委鍾佳濱則說，民進黨歷來憲改主張，會因大法官釋憲內容做調整，如果國民黨要比較，請拿2024來比較，不要再拿過去民進黨主張，護航過時主張，目前國民黨很積極開記者會，在網路上討論，既然開始想討論。為什麼過去委員會不討論，委員會來不及，歡迎院會二讀讓大家發言更多機會討論。

鍾佳濱說，民進黨向來的憲法主張都是要廢除監察院，國民黨始終迴避此議題，國民黨如果有心要健全國會，不要濫權擴權，去襲奪監察院的職權，就明明白白呼應民進黨主張廢除監察院，確立三權分立。

對於藍白強調韓國瑜按照議事規則，柯建銘表示，韓國瑜是罪魁禍首、歷史罪人，弄權一時，千古淒涼，韓國瑜就是不照議事規則來，不依照職權行使法、不照程序正義來，韓國瑜自己把院長權力放棄，30年來有沒有這樣的處理程序？一個月就表決，委員會權沒收，也不主持朝野協商，這裡面最嚴重的是韓國瑜，而且要議事中立。

柯建銘說，誰破壞遊戲規則，藍白一早在院會排隊，衝進去佔領主席台，用點名表決，這香港立法局的樣子、像中國人大，破壞整個遊戲規則是你們，幹事長吳思瑤一直主張愛與和平，放汽球、鮮花、講論述，所有行為，希望大家坐下來好好討論，每一條給你講一次，不要在睜眼說瞎話，「蔥師表」太有趣了，全世界都在流傳，你還看不清楚嗎，你的朋友家人不會覺得很丟臉？不要再硬拗了。