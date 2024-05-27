為推動淨零碳排，台北市政府與台北市商業會27日共同宣布「台北淨零101」3年計畫正式啟動，將於北市14大類場域，由產官學研緊密合作，進行101個有助邁向淨零的示範做法，包含綠色創能儲能、導入智慧科技、綠色商品與服務等減碳方案，但仍必須面對用電問題，台北市長蔣萬安喊話，希望中央能夠和地方攜手合作。

蔣萬安表示，「台北淨零101」是北市推動淨零碳排非常重要的里程碑，和台北市商業會公私協力加速推動，選定14大產業類別以及8大減碳策略，希望未來在北市打造示範場域，以達到擬定的階段性目標包含2030年減碳40％、2040年減碳65％、2050年達到碳中和。

他指出，和商業會積極結合各方力量包含台北市立大學、上市櫃公司、在地商圈及宮廟等，共同合作的範圍包括循環經濟、廢棄物處理、再生能源及綠運輸整體提升，希望從所有市民的日常生活落實淨零碳排新生活的運動，

蔣萬安說，世界各國主要城市都非常用心規畫各項淨零碳排計畫，如新加坡擬定2030 Green plan，東京日前也舉辦城市永續科技論壇。面對極端氣候帶來的各項災害，北市必須要加快力道達成淨零碳排的目標。

他指出，交通層面去年推出1200交通月票，今年2月底祭出YouBike前30分鐘免費，現在也積極推動減碳存摺；綠建築則在今年完成相關法制作業，未來新建建物建材會要求必須符合能效標章。

蔣萬安也直言，穩定供電是推動包含電動公車等政策非常重要的基礎和因素，希望中央能夠和地方攜手合作，儘速達成2030台北市區全面電動公車化，解除內湖地區供電瓶頸，並讓電動公車國家隊有更多的選擇，提供業者更多彈性，同時盤點國有土地、閒置空間，加快速度佈建充電場站。

台北市商業會理事長吳發添說，目前用電量緊急，也造成民間配合推動淨零碳排包含電動汽車充電等困境，商業會會協助在綠建築、夜間用電量及白天減少冷氣用電等層面，盡量節約用電。他也期待透過「台北淨零101」，整合企業資源和產業發展需求，協助北市在減碳和AI產業升級迎頭趕上。

101個淨零示範將陸續於14大類場域落實，包含公園、宮廟、住宅、觀光景點、商圈、交通、醫院、校園、旅宿、百貨、超市、企業、資訊、藝文及體育等，示範內容涵蓋設置可撓式太陽能板與綠氫發電等綠色創能儲能系統、推動零廢棄全循環的循環經濟模式、綠色建築與運輸、市民綠色生活行為轉變，並導入AI智慧科技等具體措施。

如龍山寺規畫裝設可撓式太陽能系統，成為全球宮廟綠電自發自用的示範案例；大同集團將認養鄰近總部的撫順公園，擴大植樹面積增加城市碳匯，並結合綠色科技打造永續示範公園；寒舍艾美酒店除增設綠色能源，也將透過智慧能源管理系統（EMS）與AI節能技術，進一步提升能源效率等。