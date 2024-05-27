交通部觀光署今（27日）上午於金酒公司經武酒窖廣場，舉行「金門觀光圈成立大會」，交通部觀光署長周永暉特別跨海飛往現場見證啟動「金門觀光圈」。（于家麒攝）

交通部觀光署長周永暉（左二）在金門縣副縣長李文良（左一）導覽下參訪經武酒窖。（于家麒攝）

交通部觀光署長周永暉（右）在金門縣副縣長李文良（左）導覽下參訪經武酒窖，並品嘗「尚青」的高粱酒原液。（于家麒攝）

交通部觀光署長周永暉（左二）走訪金門觀光圈成立大會現場展示攤位，了解金門特產業之發展潛力。（于家麒攝）

為整合公私部門、觀光產業及學界資源，再造金門觀光新品牌，交通部觀光署今（27日）上午於金酒公司經武酒窖廣場，舉行「金門觀光圈成立大會」，交通部觀光署長周永暉特別跨海飛往現場見證啟動「金門觀光圈」，不過今早金門又起濃霧影響能見度，使得周永暉所乘班機延誤1個多小時才順利降落金門，也算親自體驗了一趟金門發展觀光最棘手的「濃霧」與「班機」問題。

「金門觀光圈成立大會」選在榮獲交通部觀光署2023年舉辦觀光亮點獎-最佳人氣獎及10大活動體驗獎的經武酒窖前廣場舉辦，正象徵金門觀光與金門高粱美酒一同邁向世界。

活動由周永暉親臨主持，包括行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、立法委員陳玉珍立委辦公室主任董志謀、金門國家公園管理處秘書蔡立安、金門縣副縣長李文良、金酒公司董事長吳昆璋、各鄉鎮長及代表會主席、以及多位鄉鎮代表等貴賓都到場與會，由中央與地方政府攜手金門各觀光產業公、協會代表，共同見證並啟動「金門觀光圈」。

周永暉表示，在交通部觀光署的推動下，金門是第18個成立的觀光圈，金門擁有豐富且獨特的觀光資源，絕對是發展國際觀光最佳的旅遊目的地。在金門各界的期盼下，交通部觀光署主導下成立金門觀光圈，透過觀光圈的運作，將食宿遊購行五項構面的觀光資源再次盤整，設計出創新且具吸引力的觀光路線，進行整體行銷宣傳，讓世界各地的遊客能夠看見金門，並且動身造訪金門。

周永暉強調，金門觀光圈未來將是金門各觀光資源整合最重要的平台，協助產業進行「風格形塑」及「數位轉型」升級，從提升服務品質及創造觀光亮點的角度切入，與原有的金門經典景點創造出新的觀光吸引力。

金門縣副縣長李文良則指出，縣長陳福海前於歷次與中央座談會中積極爭取，並於各項會議中表明金門成立觀光圈之需求。觀光署長周永暉上任後承諾協助金門成立全國第18個觀光圈，今年度中央挹注800萬經費，透過評選優質廠商，並配合疫後觀光發展趨勢開始著重綠色、環保及永續觀光，掌握世界脈動，智慧旅遊科技與AI發展，齊心與金門在地觀光產業一起打造國際觀光品牌，迎接世界各地來訪的遊客。

李文良也點出金門發展觀光的困難之處，上午的濃霧影響班機起降，讓很多旅客因「關島」而滯留金門已令人望之卻步，這部分相信觀光署長周永暉也已有所體會；加上台-金機票票價高昂，甚至已比許多東南亞地區的機票還貴，都令金門發展觀光大打折扣。如今陸客不來，也已令地區觀光、特產及旅宿等相關行業生存困難，還望中央伸援幫忙解決，金門的觀光發展才有希望。

活動會場並展示金門高粱酒、高粱調飲、貢糖、麵線等金門在地熱門伴手禮，未來觀光署將再邀請知名國內外專家到訪金門，透過與在地觀光產業交流學習，凝聚各界共識，以金門觀光圈品牌化的模式推展觀光，並透過行銷宣傳，展現金門獨一無二的魅力，讓世界旅人看見金門觀光新亮點。

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