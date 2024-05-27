電信三雄即將於6月30日關閉3G網路，業者提醒用戶目前使用手機若不支援4G語音（VoLTE），必須更換手機，電信業者亦提供多元換機優惠，包括按鍵式手機、智慧型手機供用戶選擇等。

NCC（通傳會）核准電信業者於113年6月30日關閉3G網路，未來無論上網或語音（含緊急電話110／119／112），都必須透過4G／5G網路，NCC提醒用戶手機、SIM卡均須支援4G／5G網路及4G語音（VoLTE）服務。如果手機過舊或型式沒有經過NCC認證合格，3G關閉後，手機就有可能無法進行4G語音通話，其中也包括緊急救援電話功能。用戶可透過各大電信業者的官方網站自行進行手機體檢，或由門市、客服人員協助確認手機、SIM卡是否支援4G語音功能及開通4G語音設定。

關閉3G網路已是全球趨勢，當頻譜效益提升，也將提升用戶上網體驗與通話品質27日NCC與三大電信業者召開記者會，提醒用戶儘速進行手機體檢，留意3G系統關閉後，目前使用的手機、SIM卡是否可支援4G語音（VoLTE）功能。

NCC主委陳耀祥主委更首次代言3G網路關閉宣導短片，製作宣導圖卡，透過情境短劇和「長輩圖」的形式，以輕鬆幽默方式提醒用戶進行手機體檢，使用支援4G語音（VoLTE）之手機、SIM卡，並開通4G語音（VoLTE）設定。

NCC為推動節能減碳、順應國際通信技術發展與提升頻譜資源有效運用，各國亦陸續關閉耗能沒有效率的3G網路。初步估計，我國關閉3G網路全年可節省總電力超過2.8億度電，並減少約142,000噸碳排放量，相當於373座台北市大安森林公園的減碳效益，3G的關閉進一步實踐「台灣2050淨零排放」政策。

電信業者未來也會透過簡訊、語音外撥等方式通知用戶，請用戶收到訊息之後，撥空至電信業者的實體門市進行免費換卡。但也要提高警覺，避免有心人士利用相關資訊進行詐騙，如有3G網路關閉相關問題，民眾也可透過電信業者的免付費客服電話進行確認。